В Норвегии неожиданно назвали бесполезной главную надежду Зеленского

Норвежское издание Steigan вышло с материалом, в котором утверждается, что Осло зря потратит деньги, инвестировав в поставки систем Patriot Украине, поскольку эти комплексы будут потеряны.

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"Против гиперзвука у них нет шансов", - говорится в публикации.

Автор статьи предполагает, что ВС РФ просто уничтожат компексы Patriot с помощью гиперзвуковых ракет и в результате норвежские инвестиции "окажутся бесполезными".

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Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Германия и Норвегия готовы профинансировать закупку десяти систем ПВО Patriot для ВСУ у США.