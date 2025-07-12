В Норвегии неожиданно назвали бесполезной главную надежду Зеленского
Норвежское издание Steigan вышло с материалом, в котором утверждается, что Осло зря потратит деньги, инвестировав в поставки систем Patriot Украине, поскольку эти комплексы будут потеряны.
"Против гиперзвука у них нет шансов", - говорится в публикации.
Автор статьи предполагает, что ВС РФ просто уничтожат компексы Patriot с помощью гиперзвуковых ракет и в результате норвежские инвестиции "окажутся бесполезными".
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Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Германия и Норвегия готовы профинансировать закупку десяти систем ПВО Patriot для ВСУ у США.