Сербия захотела помочь Украине в одном вопросе

Сербия готова помочь в восстановлении Украины и принять у себя переговоры об урегулировании конфликта. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Марко Джурича, опубликованном на сайте правительства республики.

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По словам главы сербского МИД, сейчас ведутся переговоры об участии Белграда в проектах восстановления двух украинских областей.

«Для нас очень важно помнить, что Украина также помогла нам восстановить нашу энергетическую сеть после бомбардировок и агрессии против нашей страны в 1999 году», — заявил министр.

Как утверждается, в ходе Конференции по восстановлению Украины Джурич также передал готовность Сербии проводить публичные, частные, неформальные и любые другие переговоры, которые могут способствовать урегулированию конфликта.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград предложил Киеву помощь в восстановлении двух городов или одного региона. Он отметил, что Украина является другом Сербии, поскольку Киев, в числе прочего, не признает независимость Косово.