Умер комик Бан Хэй Мин, сыгравший в фильме «Астерикс и Обеликс»

На 44-м году жизни скончался французский комик Бан Хэй Мин, сыгравший в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что комик умер в результате несчастного случая, он упал с восьмого этажа дома в 17-м округе Парижа.

«С бескрайней грустью мы вынуждены сообщить о трагичном уходе нашего друга Бан Хэй Мина», — приводятся в тексте слова продюсера комика Филиппа Делма.

По его словам, артист погиб при попытке достать мобильный телефон, который упал в водосточную трубу на балконе.

Парижская полиция подтвердила эту информацию, указав, что в водосточной трубе был найден мобильный телефон Бан Хэй Мина, а на подоконнике квартиры стояла пепельницы. Никаких прощальных писем или записок обнаружено не было.