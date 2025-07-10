Президент Южной Кореи призвал к активному восстановлению связей с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал активно восстанавливать связи с КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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«Мы должны приложить усилия, чтобы восстановить ухудшившиеся взаимоотношения между Югом и Севером», — заявил президент на первом с момента своего вступления в должность заседании совета национальной безопасности.

По его словам, мир между двумя странами является наиболее реалистичным путем к укреплению нацбезопасности.

3 июля Ли Чжэ Мён заявил, что Республика Корея должна стремиться к мирному объединению с КНДР. Он напомнил, что в конституции написано о стремлении к мирному объединению, а не поглощению. Второй вариант может привести к большим потерям, подчеркнул глава государства.

Президент указал, что со времен Корейской войны прошло 80 лет, и с исторической точки зрения это небольшой срок. Он допустил объединение сторон «и спустя несколько сотен лет» в случае «восстановления однородности».

В середине июня Ли Чжэ Мён распорядился немедленно восстановить каналы межкорейского диалога. По словам политика, в его администрации «прекратят бесполезную военную активность и возобновят диалог и сотрудничество». Президент подчеркнул, что две Кореи должны отойти от конфронтации и логики Холодной войны, проявив мудрость и терпение.