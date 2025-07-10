Премьер Албании второй раз стал на колено перед Мелони

Премьер-министр Албании Эди Рама снова встал на колено перед главой правительства Италии Джорджей Мелони. Видео опубликовали «Известия» в Telegram-канале.

По данным газеты, премьеры встретились на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме.

На кадрах Рама при виде Мелони встает на одно колено, затем поднимается, подходит к ней, обменивается любезностями и уходит.

Премьер Италии окликает его и сообщает, что он пошел не в ту сторону, заседание будет в другом зале. Глава кабмина Албании возвращается, смущенно улыбается, благодарит и идет в верном направлении.

Напомним, что дружелюбные ноты в отношениях премьеров проявляются не в первый раз: 16 мая Рама внезапно опустился на колено на ковровой дорожке перед Мелони.

Джорджа с юмором прокомментировала его поступок. По ее мнению, высокий коллега лишь «хотел быть с ней одного роста».