Ермак заявил об участии Келлога в заседании коалиции желающих

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в заседании «коалиции желающих» принял участие спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Об этом сообщает РИА Новости.

Как добавил Ермак, заседание также посетили авторы антироссийских санкций сенаторы Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в России) и Ричард Блюменталь. Ожидается, что на этой встрече будет поднят вопрос дальнейшей военной помощи Украине.

«Сегодня в Риме продолжение нашего формата безопасности коалиции желающих, сейчас идет встреча. Впервые к встрече в таком формате присоединились представители Соединенных Штатов — генерал Келлог и сенаторы Грэм* и Блюменталь», — заявил Ермак.

Ранее Келлог провел встречу с Владимиром Зеленским.

*внесен в список террористов и экстремистов в России.