Ермак заявил об участии Келлога в заседании коалиции желающих

Ермак заявил, что в заседании коалиции желающих участвует спецпосланник Трампа
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в заседании «коалиции желающих» принял участие спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Об этом сообщает РИА Новости.
Как добавил Ермак, заседание также посетили авторы антироссийских санкций сенаторы Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в России) и Ричард Блюменталь. Ожидается, что на этой встрече будет поднят вопрос дальнейшей военной помощи Украине.
«Сегодня в Риме продолжение нашего формата безопасности коалиции желающих, сейчас идет встреча. Впервые к встрече в таком формате присоединились представители Соединенных Штатов — генерал Келлог и сенаторы Грэм* и Блюменталь», — заявил Ермак.
Ранее Келлог провел встречу с Владимиром Зеленским.
*внесен в список террористов и экстремистов в России.