Стармер: штаб «коалиции желающих» уже открыт в Париже

Штаб так называемой «коалиции желающих» действует в Париже. Об этом сообщил британский премьер Кир Стармер.

«Новая штаб-квартира в Париже уже открыта, ведётся окончательная доработка командных структур и планируется создание координационного центра в Киеве», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в заседании «коалиции желающих» участвуют спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и американские сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь.

Издание Politico сообщало, что у «коалиции желающих» нет чёткого плана по Украине.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.