Голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии может повториться зимой

Процедура голосования по вотуму недоверия в отношении председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен может повториться предстоящей зимой. Об этом сообщила ТАСС румынский евродепутат Диана Шошоакэ.

«Вероятно, зимой или в начале 2026 года будут предпосылки для новой процедуры», — сказала она агентству.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

Фон дер Ляйен обвинили в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено €35,8 млрд. Суд обязал политика раскрыть свою SMS-переписку с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла по этой сделке.

До этого в Брюсселе перед зданием Европарламента состоялся митинг в поддержку вынесения вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен и отставки всего ее состава.