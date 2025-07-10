Рубио назвал вариант дальнейших действий США в отношении России

Госсекретарь США Марко Рубио назвал новые санкции против России «одной из опций» в распоряжении Вашингтона. Об этом сообщает РБК.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре. На вопрос журналистов о том, планируют ли США ужесточить антироссийские санкции, Рубио заявил, что Белый дом может прибегнуть к этой «опции». При этом он подчеркнул, что финальное решение остается за президентом США.

«Очевидно, президенту нужна гибкость в отношении того, как и когда будут применяться эти санкции, поскольку это дает ему <...> максимальное влияние в любом разговоре и переговорах. Поэтому он говорил об этом как о реальном варианте», — заявил Рубио.

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Госсекретарь также добавил, что Белый дом уже предупреждал Москву о риске ввода новых санкций. Кроме того, Рубио подчеркнул, что Вашингтон остался «разочарован» тем, что стороны конфликта на Украине не смогли договориться об урегулировании.

«Мы уже говорили об этом россиянам несколько недель назад. Мы говорили им, что наступит момент, когда что-то подобное может произойти, и мы продолжим говорить об этом, потому что такова реальность. <...> Мы, очевидно, разочарованы тем, что дальнейшего прогресса не произошло», — добавил он.

Ранее Рубио и Сергей Лавров провели встречу в Куала-Лумпуре.