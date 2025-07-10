Дуда рассказал, что Зеленский не знал о Волынской резне

Владимир Зеленский впервые услышал о Волынской резне во время переговоров с польской стороной, рассказал президент Польши Анджей Дуда. Видео опубликовали «Известия» в Telegram-канале.

Волынская резня — название событий, происходивших в 1942–1943 годах на территории современной Западной Украины. Число жертв среди этнических поляков составило порядка 100 тыс. человек.

Украинский лидер признал в частной беседе, что в школьных учебниках, по которым он изучал историю, не было информации о Волынской резне, пояснил президент.

«Я вполне могу поверить, что в Кривом Роге, в центре Украины, далеко от границы с Польшей, детям и молодёжи не рассказывали в школе об убийстве поляков. Я думаю, что советская Россия такого точно не упоминала», — заметил Дуда.

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Ранее президент Польши сообщил, что Варшава не требует международного признания геноцидом событий Волынской резни. Соответственно, добавил он, разговор о выплатах подниматься не будет.