Суд вынес решение в отношении журналистки, заявившей, что жена Макрона была мужчиной

Суд Парижа оправдал Наташу Рей, которая заявляла о мужском происхождении жены президента Франции Эммануэля Макрона, рассказал адвокат журналистки Франсуа Данглеан. Об этом пишут «Известия».

Напомним, ранее журналистку приговорили к штрафу по делу о клевете.

Юрист заметил, что после оправдательного приговора в апелляции Рей намерена выдвинуть частное обвинение против Брижит Макрон за мошенничестве в судебном процессе.

«Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей, которая планирует подать прямой иск против Брижит и Жан-Мишеля Тронье по обвинению в мошенническом введении в заблуждение суда», — отметил Данглеан.

Напомним, что в феврале 2025 года историю с Наташей Рей прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат подчеркнула, что решение апелляционного суда Франции о признании Наташи виновной демонстрирует, как французские журналисты сталкиваются с давлением со стороны властей за попытки задавать неудобные вопросы.

Ранее сообщалось, что Рей, осужденная за публикации о «мужском поле» супруги президента Франции, обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека.