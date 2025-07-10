США захотели применить план Маршалла на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предложил применить на Украине аналог плана Маршалла после завершения конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

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Келлог напомнил, что после завершения Второй мировой войны Соединенные Штаты приняли активное участие в восстановлении Европы по программе помощи, известной как план Маршалла.

«США и Европа смогут снова применить эти меры по отношению к Украине», — сказал дипломат.

По его словам, благодаря плану Маршалла было выстроено развитое экономическое партнерство между США и европейскими странами, а теперь то же самое может произойти и с Украиной.

Стоимость восстановления Украины за полгода выросла почти в два раза

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников по НАТО передать часть имеющихся в их распоряжении Patriot Украине. Он уточнил, что такие ЗРК есть, в частности, у Германии и Испании.