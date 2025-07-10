Из брюха огромного питона вытащили 63-летнего фермера

В индонезийской деревне Маджапахит питон длиной 8 метров напал на 63-летнего фермера и проглотил его целиком. Об этом пишет агентство Antara.

Инцидент произошел в начале июля. Пожилой фермер Ла Ноти уехал на плантацию и вечером не вернулся домой. Соседи и родственники подняли тревогу, начали поиски.

По соседству с хижиной поисковая группа обнаружила припаркованный мотоцикл, а затем нашла огромного питона. Люди поймали его и произвели вскрытие. В брюхе нашлось тело пропавшего фермера.

Местные жители отметили, что Ла Ноти, когда отправился кормить цыплят, не взял с собой оружие, это сделало его легкой добычей для рептилии.

Останки погибшего забрала семья, в ближайшее время она организует похороны.

Местные власти заявили, что это первый подобный случай в районе. Тем не менее в остальной Индонезии такие нападения питонов не редки. В сезон дождей они пробираются на плантации, чтобы поохотиться на скот.

Так, в 2018 году жительницу острова Муна обнаружили мертвой внутри семиметрового питона, в 2022 году в провинции Джамби питон убил и проглотил женщину.

В июне 2024 года питон длиной почти 5 м проглотил 45-летнюю местную жительницу по имени Фарида. У погибшей остались муж и четверо детей.