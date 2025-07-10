Пока вы не уснули: обращение Мерца к Путину и проблемы у девушки погибшего Старовойта

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Мерц обратился к Путину

«Мы не сдадимся». Такое послание канцлер Германии Фридрих Мерц адресовал президенту России Владимиру Путину во время своей речи на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Трансляция выступления доступна на YouTube-канале DRM News.

«Послание довольно простое: мы не сдадимся», — сказал он.

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Рубио подал сигнал Лаврову на встрече в Куала-Лумпуре

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову, рассказала в соцсети Х журналистка CNN Кайли Этвуд.

Ранее сообщалось, что в четверг, 10 июля, на полях мероприятий по линии АСЕАН Лавров провел переговоры с Рубио в Куала-Лумпуре. Стороны обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран.

«Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову», — отметила корреспондентка.

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Европарламент вынес решение об отставке фон дер Ляйен

Европейский парламент (ЕП) отклонил вотум недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Reuters.

«Председатель ЕК фон дер Ляйен смогла успешно пережила вотум недоверия в ЕП, который был предложен преимущественно крайне правыми евродепутатами (...). Резолюция не получила достаточной поддержки, для принятия соответствующей инициативы необходимо большинство в две трети голосов», — передает агентство.

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В Госдуме высказались о новой волне мобилизации

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что новая волна мобилизации может потребоваться, если западные страны открыто присоединятся к боевым действиям на Украине. Об этом депутат рассказал Telegram-каналу «Абзац».

По словам Колесника, сейчас ВС РФ «размолачивают» украинскую армию, хотя ее поддерживают десятки западных стран. Однако напрямую в конфликте они не участвуют.

«Если 50 стран, которые сейчас косвенно работают против нас, объявят нам войну, мы будем внедрять превентивную мобилизацию», - сказал Колесник.

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У девушки погибшего Старовойта начались проблемы. Она боится возвращаться в Курск

У Полины Копыловой, девушки погибшего экс-министра транспорта Романа Старовойта, начались проблемы, утверждает Mash. По данным канала, она живет в гостинице, начала страдать бессонницей и рискует быть отчисленной из ординатуры медвуза.

Девушка вынуждена жить в отеле, поскольку всю принадлежавшую Старовойту недвижимость опечатали, в том числе дом в Подмосковье и квартира в Москве на Патриарших прудах, в которой жила мать партнерши экс-министра.

Копылова хотела вернуться в родной Курск, но побоялась, потому что ее предупредили о якобы угрожающей опасности в городе. О какой опасности может идти речь, неизвестно.

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В Киеве убили полковника СБУ

В Голосеевском районе Киева был застрелен полковник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) пишет РИА Новости.

Сегодня, по данным украинской полиции, в столице произошла стрельба, был убит один человек.

«Есть информация, что убитый – полковник СБУ», - пояснил Гончаренко*

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В Госдуме предложили ввести налог на «достойную старость»

Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил ввести специальный «налог на достойную старость» для тех граждан, которые не имеют детей.

Он рассказал, что во время разговора с бывшим губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным поднял вопрос о том, кто должен помогать человеку в старости, который жил для себя и не завел детей.

— Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей, — передает слова депутата пресс-служба телеканала «Царьград».

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Суд вынес решение в отношении журналистки, заявившей, что жена Макрона была мужчиной

Суд Парижа оправдал Наташу Рей, которая заявляла о мужском происхождении жены президента Франции Эммануэля Макрона, рассказал адвокат журналистки Франсуа Данглеан. Об этом пишут «Известия».

Напомним, ранее журналистку приговорили к штрафу по делу о клевете.

Юрист заметил, что после оправдательного приговора в апелляции Рей намерена выдвинуть частное обвинение против Брижит Макрон за мошенничестве в судебном процессе.

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Названы российские артисты, которые собирали деньги для ВСУ

В конце июля в Юрмале пройдет традиционный фестиваль певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», часть средств от которого отправят на нужды Вооруженных сил Украины. Кто из российских артистов уже подтвердил участие в мероприятии, а также самостоятельно собирал деньги для украинских военных, разбиралось News.ru.

По информации издания, среди участников мероприятия комики Семен Слепаков и Максим Галкин (внесены Минюстом РФ в список иноагентов), а также певица Алла Пугачева.

Пугачева традиционно проводит каждое лето в Прибалтике. О том, что она уже в Юрмале, сообщил ее муж Максим Галкин*. При этом ожидается, что артистка не выйдет на сцену фестиваля, а будет сидеть в зрительном зале, поддерживая выступающего на «Рандеву» мужа.

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«Торпедо» исключили из РПЛ

Московское «Торпедо» исключили из РПЛ. Сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ходом заседания КДК РФС.

Такое решение было принято из-за коррупционного скандала, в эпицентре которого отказался клуб.

Напомним, чёрно-белые заняли второе место в Pari Первой лиге сезона-2024/2025 и напрямую вышли в РПЛ. Действующим чемпионом России является «Краснодар». Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го.

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