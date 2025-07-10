Рубио назвал ожидания США по Украине

США хотят увидеть дорожную карту завершения украинского кризиса. Ожидания Вашингтона назвал американский госсекретарь Марко Рубио, его слова передает Reuters.

«Нам необходимо увидеть дорожную карту, чтобы понять и определить пути завершения конфликта на Украине», — сообщил госсекретарь журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые прошли на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Малайзии.

Кроме того, Рубио заявил, что в ходе встречи с российским дипломатом прозвучали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались.

В МИД раскрыли подробности переговоров Лаврова и Рубио

Ранее завершились переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Куала-Лумпуре. В ходе встречи стороны подтвердили настрой на мирное разрешение конфликта на Украине, а также восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества.