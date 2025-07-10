Президент США Дональд Трамп «проникся идеей» санкций против России под влиянием европейских лидеров. Об этом сообщает газета The New York Times.

Европейские лидеры, отмечает NYT, «много лет» пытаются привлечь Трампа к нанесению «сокрушительного удара» по экономике России.

«Похоже, президент наконец-то проникся этой идеей», — говорится в сообщении издания.

Германия, Франция, Великобритании и Италия, пишет газета, заявили Трампу, что новые санкции США могут вынудить президента России Владимира Путина начать серьезные переговоры о прекращении конфликта на Украине.

В Белом доме раскрыли отношение Трампа к введению санкций против России

До этого та же газета писала о том, что лидеры ЕС льстят Трампу, чтобы США ввели сокрушительные санкции против РФ.