Женщина принесла бензин на встречу с Туском

Женщина с канистрой бензина захотела встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом пишет RMF FM.

Подозрительная гражданка была задержана у входа в офис премьер-министра. На место происшествия прибыли пожарные, после чего химический анализ подтвердил, что женщина действительно принесла к зданию бензин. В момент задержания она не проявляла агрессии и не предпринимала попыток поджога или самоподжога. Тем не менее, ей потребовалась медицинская и психиатрическая помощь. Сейчас задержанная находится в больнице.

Объясняя причины прихода к зданию администрации, полячка рассказала, что кто-то якобы украл черепицу с ее крыши, о чем она хотела побеседовать с политиком.

Как сообщили в полиции Польши, в 2024 году правоохранители отреагировали на 100 тыс. инцидентов, связанных с психически нездоровыми людьми. Население Польши составляет около 36 млн человек.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск продлил срок действия второго уровня террористической и кибернетической угрозы. По его словам, опасность для Польши представляют действия России и Белоруссии.

Ранее в Польше высказались об отправке войск на Украину.