Во Франции студент выиграл в телевикторине 2,5 млн евро и 23 автомобиля

Потрясающее зрелище на французском телевидении продемонстрировал 22-летний студент Эмильен. Он выиграл за два года подряд рекордные 646 серий популярной телевикторины "Двенадцать полуденных ударов" ("Les douze coups de midi"). Общая стоимость выигрыша составляет порядка 2,5 млн евро, сообщает журнал Blick.

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Удача принесла Эмильену среди прочего 23 автомобиля, одиннадцать мотоциклов, стиральные машины, пылесосы, мобильные телефоны и 35 кг конфет.

По данным телеканала bfm tv, Эмильен прервал учебу, чтобы полностью посвятить себя победе в популярном игровом шоу. Почти два года спустя он стал миллионером.

Телезрители называли его "маэстро полудня". Уже в детстве сегодняшний студент-историк приобрел обширные общие знания, которые помогли ему побеждать в викторине. Его единственным недостатком были растения, они вызывали у него трудности.

Несмотря на это, бабушка посоветовала ему принять участие в телешоу. Однако телевизионное время не прошло для студента бесследно. Он чувствовал себя изнуренным после съемок. Причина в том, что на самом деле в день снималось от пяти до шести серий.

Эмильен может гордиться тем, что благодаря своей новой победной серии он вытесняет всех с пьедестала почета и забирает корону викторины-шоу. Помимо своей удачи молодой француз также продемонстрировал огромные знания, отмечает издание.