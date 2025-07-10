В Армении допустили передачу контроля над частью территории страны США

Армения рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором.

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Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, передает издание Civic.

«Если это полностью соответствует заявленным нами принципам, это может быть реализовано», — высказался он.

Коридор предполагает создание автомобильной и железнодорожной инфраструктуры на территории Армении, обеспечивающей беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и эксклавом Нахичеванью, а также выход к Турции.

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Ранее стало известно, что открытие Зангезурского коридора стало ключевой темой на переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Президент России Владимир Путин также обсуждал с лидерами Армении и Азербайджана этот вопрос.