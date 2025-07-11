Мерц обратился с посланием к Путину, Трампу и Фицо

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме выступил с обращениями к руководству РФ, США и Словакии. Трансляция выступления опубликована на ютуб-канале DRM News.

Так, первое обращение немецкого политика было для Москвы и президента РФ Владимира Путина. Оно было кратким: «Мы не сдадимся», — сказал Мерц.

Второе послание канцлер ФРГ адресовал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. В нем он попросил американского лидера остаться с европейцами.

»...У нас одинаковые интересы, мы стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире», — заключил Мерц.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо он «настоятельно» попросил прекратить сопротивление и «открыть путь к 18 пакету санкций» в рамках Евросоюза.

9 июля Мерц заявил, что дипломатические средства для урегулирования украинского конфликта исчерпаны. В то же время он пообещал продолжить поддерживать борьбу Киева с «российской агрессией».