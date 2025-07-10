Убийство полковника СБУ в Киеве назвали добрым знаком

Убийство полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве является добрым знаком. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

«Хочется верить, что почалося. (...) Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим», — подчеркнул военкор.

Коц прокомментировал покушение на Воронича утром 10 июля в Киеве и назвал бессмысленными удары по зданию СБУ или офиса президента Украины. По его мнению, России необходимо наносить удары по высшему офицерскому составу Украины, начиная от бригадного уровня или ниже.

Утром 10 июля бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что в Киеве застрелили полковника СБУ Ивана Воронича. Позднее ведомство подтвердило гибель сотрудника.