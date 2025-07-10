Европа создала фонд реконструкции Украины

На конференции доноров помощи Украине, проходящей в Риме, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании нового фонда реконструкции республики, в котором также приняли участие Италия, Германия, Франция и Европейский инвестиционный банк. Об этом сообщает ТАСС.

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По ее словам, гранты и кредитные гарантии, утвержденные организаторами фонда, позволят привлечь на Украину десять миллиардов долларов частных инвестиций. Глава ЕК призвала европейский бизнес инвестировать в республику уже сегодня.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Евросоюзе задумали создать специальный фонд для Украины с 2028 года в размере 100 миллиардов евро, включив его в семилетний бюджет объединения. Предложение по этому документу должно быть представлено в конце июля.

Новый механизм финансирования должен в целом соответствовать текущей модели, в рамках которой ЕК предоставляет помощь через гранты и дешевые кредиты, а Киев для их получения проводит реформы.

До этого стало известно, что Евросоюз покроет дефицит украинского бюджета в 19 миллиардов долларов на 2026 год. Об этом же сегодня сообщил премьер республики Денис Шмыгаль.