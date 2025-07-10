В Азербайджане высказались о закрытии русских школ

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил о том, что вопрос закрытия русских отделений в азербайджанских школах в настоящее время не стоит. Его слова приводит агентство Report.

Такое заявление министр сделал в ходе своего выступления на мероприятии «Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование», отметив, что в школах сейчас наблюдаются проблемы с дефицитом учителей русского языка.

«При приеме учителей на работу кандидаты по русскому отделению набирают максимум 50-60 баллов, тогда как по азербайджанскому - более 80. Однако мы вынуждены брать на работу учителей с такими показателями из-за нехватки кадров», - пояснил он.

При этом Эмин Амруллаев особо подчеркнул, что приоритетом для школьников в Азербайджане остается хорошее знание родного языка

«Так как ученик учится за счет государственного бюджета, мы вправе требовать от него знания азербайджанского языка», - пояснил он.

Ранее недовольство в Баку вызвало задержание в Екатеринбурге подозреваемых в участии в преступной группировке, среди которых были граждане Азербайджана. После этого местные силовики задержали российских журналистов из агентства «Sputnik Азербайджан» и еще нескольких россиян - преимущественно, специалистов из IT-отрасли.