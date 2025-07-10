МИД Венгрии вызвал посла Украины после смерти венгра

Газета Magyar Nemzet со ссылкой на родственников написала, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице через три недели после того, как сотрудники ТЦК (украинское название военкомата) схватили его на улице и затолкали в микроавтобус.

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Далее, согласно публикации, украинские военные отвезли венгра на призывной пункт и избили железными прутьями. Сестра погибшего поделилась кадрами, на которых украинские военнослужащие издеваются над мужчиной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования семье закарпатского венгра.