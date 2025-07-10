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«Гарантированный крах Мерца»

Канцлер Германии Фридрих Мерц явно возглавляет европейскую «партию войны», пишет польское издание Myśl Polska. По версии издания, Мерц стал «главным рупором Киева» в ЕС и сторонником продолжения конфликта на Украине. Myśl Polska подчеркивает, что это противоречит «традициям немецкой политики и всем рациональным расчетам». Как отмечает издание, теперь уже не остается сомнений, что если США откажутся от дальнейшего вооружения Украины, Германия возьмет на себя роль ключевого военного поставщика для ВСУ. Немецкие СМИ ранее рассказали, что Мерц намерен в ближайшее время заключить с американцами секретное соглашение, в котором будут перечислены типы вооружения, необходимые ВСУ. План прост: Вашингтон продаст оружие Германии, которая, в свою очередь, передаст его Украине.

Как отмечает Myśl Polska, многие немцы считают, что ведущая роль Берлина в лоббировании интересов Киева подрывает немецкую версию государства всеобщего благосостояния, которая обеспечивала привлекательность Германии в европейском масштабе на протяжении послевоенных десятилетий. Немецкий бюджет не в состоянии одновременно финансировать масштабную милитаризацию и закупки оружия, реализуя обещанные социальные программы и снижая цены на электричество. Внутри правящей коалиции Германии нарастают внутренние противоречия. Отдельные группы и даже фракции внутри нее обвиняют друг друга в нарастающем экономическом кризисе, подчёркивается в статье. По версии Myśl Polska, Мерц, как и его предшественник Олаф Шольц, не задержится на посту канцлера надолго.

«Нападение Трампа на американское величие»

Экономический обозреватель Financial Times Мартин Вулф считает, что у США был потенциал стать «первой по-настоящему могущественной республикой со времён Римской империи». По мнению автора, без примера США демократический капитализм не распространился бы по всему миру, и мир «был бы гораздо беднее и страдал бы от всех недугов деспотизма». Однако приход Дональда Трампа на политическую сцену ставит все это под угрозу, уверен Вулф. По его мнению, энергия администрации Трампа меняет мир и попирает верховенство закона. Трамп назначает неквалифицированных лоялистов на ключевые должности, но «самым зловещим» является расширение полномочий иммиграционной полиции, которая действует очень похоже на тайную полицию, подчеркнул обозреватель.

По мнению Вулфа, Департамент эффективности правительства США, который возглавлял Илон Маск, был мошенничеством. Его целью была не эффективность, а подчинение и уничтожение независимости госслужащих. Налоговая политика Трампа гарантирует огромные фискальные дефициты в «неопределенном будущем». Торговая война Трампа - введение тарифов для множества стран - представляет собой атаку на институты, созданные США после Второй мировой войны, и наносит ущерб альянсам Америки, уверен Вулф. По его мнению, почти все, что делает Трамп, ослабит США в их соперничестве с Китаем. Всего за полгода Трамп добился огромных успехов в своей войне против всего, что сделало США успешными, заключил автор статьи.

«Ждет ли Украину судьба двух Германий»

Германия вышла из величайшей трагедии XX века разделенной на два идеологически непримиримых лагеря: западный, контролируемый США, и восточный, попавший под влияние СССР. Судьбы ФРГ и ГДР оказалась кардинально противоположными. Не столько из-за идеологических разногласий, сколько из-за того, что Америка серьезно вложилась в ФРГ, а СССР, экономически истощенный после Великой Отечественной войны, не мог с этим конкурировать, подчеркивает сербское издание «Политика».

По версии издания, похожая судьба, похоже, ждет и Украину («при условии ее разделения всего на две части»), но в совершенно новых обстоятельствах. Теперь та часть, которая могла бы отойти России, имеет гораздо больше шансов на процветание, чем та, которая (теоретически) могла бы оказаться под покровительством Запада, считает автор «Политики». ВС РФ практически полностью контролируют районы Донбасса, богатые редкими металлами, особенно литием, на который рассчитывали американцы и британцы, подчеркивается в статье. Победа Дональда Трампа на президентских выборах и его позиция в отношении Москвы способствовали снижению интереса западных банков и правительств к восстановлению Украины. А чем меньше усилий прилагают потенциальные западные инвесторы, тем больше простора для действий у восточных.

В Сейме Литвы пожаловались на русский язык на улицах

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис назвал масштабы использования русского языка в Вильнюсе «серьезной проблемой, которую нельзя игнорировать», пишет Lrytas. По словам Сквернялиса, белорусы, переехавшие в Литву, и украинские беженцы чаще всего общаются на русском языке. По его мнению, в стране должна быть реализована программа интеграции, которая включала бы обязательное знание литовского.

Как заявил Сквернялис, если выйти на прогулку, особенно в центре Вильнюса, частое использование русского языка «действительно чувствуется». По словам спикера Сейма, властям Литвы необходимо «очень четко определиться с теми людьми, которые готовы здесь остаться», и ввести для них «очень сильную программу интеграции». Сквернялис призвал донести для украинцев и белорусов, что знание государственного языка – это необходимость и она связана с социальными гарантиями, различными льготами и возможностью работать в определенных сферах. В марте Государственная языковая инспекция Литвы объявила, что с начала 2026 года все иностранцы, продающие товары и оказывающие услуги в стране и получившие временную защиту, обязаны будут знать государственный язык.

Опубликована утечка переписки западных послов об Украине

Турецкая газета Aydınlık получила доступ к переписке дипломатов западных стран в Кувейте, пытающихся навязать стране свою точку зрения по украинскому кризису. Все сообщения были опубликованы в одном из мессенджеров - в группе под названием «Поддержка Украины», созданной в марте 2025 года.

Как отмечает Aydınlık, в утекших сообщениях содержатся «поразительные подробности попыток западной дипломатии манипулировать общественным мнением» и оказывать давление на СМИ в Кувейте и других странах региона. В переписке фигурируют высокопоставленные представители Британии, Франции, Италии, Канады, Австралии, Чехии, Польши, Румынии, Украины и ЕС в Кувейте. По версии Aydınlık, с помощью этой группы дипломаты «навязывают прозападную точку зрения на линии Москва-Киев». В переписках обсуждается «оказание давления на СМИ путем обхода дипломатической практики, разработка стратегий по борьбе с принципом беспристрастности и ведение совместной пропаганды через каналы социальных сетей». Сообщения раскрывают, как западные посольства систематически манипулируют восприятием в странах вроде Кувейта, стремящихся сохранять нейтралитет, заключила газета.