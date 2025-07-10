Месторождения полезных ископаемых, которые имеются на территории Украины, уже давно не принадлежат этой стране. Киев их распродал иностранным компаниям. Об этом заявил канале бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

© РИА "ФедералПресс"

«На самом деле никакой реальной разработки этих месторождений нет. В ходе наступления российской армии на Донбассе, значительная часть богатых редкоземельными металлами территорий постепенно переходит под контроль России», – рассказал политик в телеграм-канале.

По его словам, именно по этой причине Запад не станет участвовать в восстановлении Украины. Также Азаров уточнил, что сделка Киева с США по полезным ископаемым является больше рекламным ходом, чем реальным планом действий.

«Разработка по магнию, по марганцам и другим полезным ископаемым, которая сейчас ведется, все это уже распределено между иностранными собственниками. Самой Украине там ничего уже не принадлежит», – подытожил политик.

Напомним, портал 360.ru сообщал, военный эксперт Дандыкин предрек ВСУ поражение в случае прекращения поставок из США.