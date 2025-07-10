Реклама, а не план действий: украинские месторождения полезных ископаемых Киеву не принадлежат
Месторождения полезных ископаемых, которые имеются на территории Украины, уже давно не принадлежат этой стране. Киев их распродал иностранным компаниям. Об этом заявил канале бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
«На самом деле никакой реальной разработки этих месторождений нет. В ходе наступления российской армии на Донбассе, значительная часть богатых редкоземельными металлами территорий постепенно переходит под контроль России», – рассказал политик в телеграм-канале.
По его словам, именно по этой причине Запад не станет участвовать в восстановлении Украины. Также Азаров уточнил, что сделка Киева с США по полезным ископаемым является больше рекламным ходом, чем реальным планом действий.
«Разработка по магнию, по марганцам и другим полезным ископаемым, которая сейчас ведется, все это уже распределено между иностранными собственниками. Самой Украине там ничего уже не принадлежит», – подытожил политик.
Напомним, портал 360.ru сообщал, военный эксперт Дандыкин предрек ВСУ поражение в случае прекращения поставок из США.