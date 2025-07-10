Кипрский журналист Алекс Христофору обратил внимание на слова генсека НАТО Марко Рютте об успехах России в сфере оборонной промышленности. Об этом пишет РИА новости.

«[Генсеку НАТО] пришлось перейти от риторики «у русских заканчиваются оружие и ракеты, они пускают в ход лопаты» к подобным утверждениям», - пояснил Христофору, сочтя такое признание весомым и довольно примечательным.

Ранее Рютте заявил, что члены альянса должны активнее развивать свою оборонную промышленность на фоне достижений России. Он отметил, что сейчас РФ производит за три месяца столько боеприпасов, сколько альянс за год. При этом в мае генсек НАТО заявил, что необходимо наращивать оборонные расходы для подготовки к противостоянию с Россией, Китаем и их союзниками.

Рютте отказывается признать крах НАТО

В свою очередь президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва ни на кого не собирается нападать. Он также назвал «беспардонной ложью» утверждения представителей НАТО о планах России атаковать европейские страны. Президент заявил, что риторика альянса о «российской угрозе» призвана отнять средства налогоплательщиков и направить их на военные расходы. Он подчеркнул, что страны альянса «сами себе придумали страшилку» о нападении России и «повторяют ее из года в год».