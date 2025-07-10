Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте об успехах российского военно-промышленного комплекса.

«Ему (генсеку НАТО) пришлось перейти от полемики "у русских заканчиваются оружие и ракеты, они пускают в ход лопаты" к подобным утверждениям», — поделился своей точкой зрения Христофору.

Журналист с иронией назвал подобное признание со стороны Рютте весомым и довольно показательным.

На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Российская Федерация за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь западный военно-политический блок за год. Лидер коллективного Запада назвал этот факт огромным геополитическим вызовом, отметив, что РФ восстанавливается с невиданными в современной истории темпами и скоростью.