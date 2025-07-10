Изменение политики Трампа по Украине шокировало Европу

Европа шокирована непредсказуемыми изменениями политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Ничто больше не удивляет, мы должны быть готовы ко всему», — сказал один дипломат из страны НАТО, говоривший на условиях анонимности.

На прошлой неделе Запад был в шоке из-за решения Пентагона приостановить военную помощь Киеву. На этой неделе Трамп обещает усилить противовоздушную оборону Украины и критикует президента России Владимира Путина, пишет издание.

Трампа осудили за решение поставлять оружие Украине

В результате европейские страны чувствуют напряженность и непонимание относительно того, кто командует Пентагоном. Европа начинает готовиться к разным сценариям развития событий, что затрудняет разработку единой стратегии в отношении Украины.