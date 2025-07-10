В США возмущены поведением врача Байдена

Американский журналист Ник Сортор заявил о том, что лечащий врач Джо Байдена отказался давать показания о здоровье бывшего президента в ходе закрытых слушаний Конгресса и призвал республиканцев не сдаваться и настаивать на расследовании. Об этом пишет «Царьград».

Ранее республиканцы в Конгрессе начали подготовку к расследованию предполагаемого сокрытия ухудшения когнитивного состояния Байдена его окружением в последний год президентства.

По словам Ника Сортора, вызванный на закрытые слушания в Конгресс личный врач бывшего американского лидера отказался от дачи показаний.

«Врач только что наотрез отказался давать показания о снижении когнитивных способностей Байдена на закрытых слушаниях в Конгрессе. Он встал и вышел. Республиканская партия Палаты представителей должна продолжать давить. Не сдавайтесь! Мы требуем ответов!» - написал журналист в соцсетях.

При этом ранее Кевин О'Коннор, который был лечащим врачом Байдена в Белом доме, попросил отсрочку от дачи показаний перед комитетом Палаты представителей по надзору до конца июля или начала августа, «чтобы достичь соглашения, которое защитит очень важные привилегии и конфиденциальность», пишет «Российская газета».

Напомним, что, занимая пост президента США, Джо Байден регулярно допускал ошибки в ходе выступлений, что заставляло СМИ подозревать его в ухудшении когнитивных функций. В частности, во время своей речи на юбилейном саммите НАТО в 2024 году Байден заявил, что хочет передать слово президенту Украины, «у которого столько же отваги, сколько и решимости», назвав при этом имя российского лидера Владимира Путина. Вторую заметную ошибку он допустил на пресс-конференции, когда перепутал своего вице-президента Камалу Харрис с основным соперником в предвыборной гонке Дональдом Трампом.

Байден должен был представлять Демократическую партию на президентских выборах. Однако 21 июля 2024 года заявил о выходе из предвыборной гонки. Этому решению предшествовали проигрыш в дебатах с основным соперником от республиканцев Дональдом Трампом, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости его замены.