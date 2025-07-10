СМИ: В Европейском парламенте растет недовольство фон дер Ляйен

В Европейском парламенте растет недовольство руководством Урсулы фон дер Ляйен. Факт голосования по вотуму недоверия главе Еврокомиссии является ярким доказательством этого. По мнению обозревателя британского журнала The Spectator Гэвина Мортимера, ЕС находится в плачевном состоянии.

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Да, председатель Еврокомиссии пытается представить вотум недоверия как подпитываемый "теориями заговора", но, пишет автор, "не заблуждайтесь: этот провал нанес серьезный ущерб" авторитету фон дер Ляйен. Несмотря на все обстоятельства, у голосования европарламентариев "очень мало шансов на успех". Дело в том, что Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов активно поддерживают фон дер Ляйен.

Напомним, что Европарламент решил проголосовать по вопросу о доверии главе ЕК после обвинения ее в закупке Евросоюзом вакцин от COVID-19 в период пандемии, не прошедших клинических испытаний.