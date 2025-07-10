Украина рискует столкнуться не только с военным, но и политическим и экономическим коллапсом. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил политолог из США Гилберт Доктороу.

По его словам, растет напряжение внутри страны, Киев может столкнуться с объединением украинцев, которые не хотят подчиняться насильственной мобилизации.

«Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен. Обстановка очень напряженная», - заметил Доктороу.

Ранее солдаты Вооруженных сил Украины, воевавшие на курском направлении, рассказали в интервью британским журналистам, о «катастрофическом» бегстве под шквальным огнем, об уничтоженных колоннах военной техники и о постоянных атаках «роев» российских беспилотников.

В Киеве заявили о полном коллапсе Украины

При этом в рядах ВСУ растет количество дезертиров. И на этом фоне на Украине фиксируется все больше случаев насильственной мобилизации, мужчин хватают на улицах, забирают с концертов популярных групп, проводятся рейды по ночным клубам. А весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.