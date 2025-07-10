Эксперт прочел по губам, что Брижит сказала Миддлтон после ссоры с Макроном

Британский эксперт Джереми Фриман прочел по губам, что сказала Брижит Макрон принцессе Кейт Миддлтон после отказа давать руку своему мужу – президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает Daily Express.

По словам аналитика, жена Макрона резко переключилась с очередной неловкой ситуации с супругом, начала улыбаться принцессе и сказала:

«О, как я рада тебя видеть, ты прекрасно выглядишь».

Кейт Миддлтон и Брижит Макрон обменялись традиционными воздушными поцелуями в щеку.

Бриджит Макрон унизила мужа на глазах у принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В этот момент президент Франции жал руку принцу Уильяму и говорил, что рад его видеть.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена прибыли в Соединенное Королевство с трехдневным визитом, они уже не раз были замечены в неловких ситуациях – Брижит дважды отказывалась давать руку супругу.