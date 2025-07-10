Президент Украины Владимир Зеленский после массированного удара ВС РФ по Киеву заявил, что на такие атаки «надо отвечать жестко», и именно так Киев будет делать. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, Россия нанесла «массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов», и главной целью был Киев. Он призвал как можно быстрее ввести новые санкции и попросил союзников вкладывать инвестиции в производство оружия для Украины.

«Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины. Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать», — написал Зеленский.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС России с помощью беспилотников «Герань» и ракет наносят массированный удар по Киеву. Незадолго до этого стало известно о взрывах в Киеве и Черновцах.

Стали известны подробности ночного удара по Киеву

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.