В США обеспокоены путаницей между Белым домом и Пентагоном из-за поставок оружия Украине

Члены Сената США от Республиканской партии обеспокоены несогласованностью действий между Белым домом и Пентагоном на фоне решения о приостановке военной помощи Украине. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на источников.

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«Я бы сказал, что речь не просто о беспокойстве, а о тревоге. Ведь речь не о продаже малых объемов вооружения какой-нибудь африканской стране, это Украина», — сказал собеседник издания.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке принял решение о приостановке поставок военной помощи Украине.

По данным Associated Press, решение Пентагона застало президента США Дональда Трампа врасплох.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.