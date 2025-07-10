Трамп ошибся в имени президента Шри-Ланки

В письме о введении пошлины в 30% на импорт товаров с Шри-Ланки Дональд Трамп ошибочно указал имя президента этой страны, написав «Аруна» вместо «Анура».

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку в официальном письме, адресованном президенту Шри-Ланки Ануру Кумаре Диссанаяке, – вместо «Анура» он написал «Аруна», передает ТАСС.

Ошибочное письмо касалось введения Соединенными Штатами пошлины в 30% на импорт товаров с Шри-Ланки с 1 августа. Документ был опубликован 9 июля на странице Трампа в Truth Social.

Ланкийская газета Daily Mirror обратила внимание, что ошибка была размещена на официальном бланке Белого дома. Инцидент быстро стал вирусным: пользователи социальных сетей разделились во мнениях, кто-то назвал опечатку обычной, а кто-то отметил, что подобные недочеты в дипломатии могут вызывать неловкость для обеих стран.

Вскоре после этого письмо с ошибкой было удалено, а на странице Трампа появилось исправленное уведомление без опечатки. Официальной реакции со стороны властей Шри-Ланки на заявление президента США и допущенную ошибку пока не последовало.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, введение Соединенными Штатами новых пошлин против Швейцарии стало шоком для экономики этой страны. Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию на американские пошлины на автомобили и автозапчасти. В Пекине обсуждали возможность временной отмены высоких пошлин на часть товаров из США, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты.