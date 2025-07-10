Российский кот прыгнул с парашютом и ошарашил британцев

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на историю россиянина Ивана Кузнецова и его «кота-сорвиголовы» по кличке Тот, вместе прыгнувших с парашютом.

Daily Mail отмечает, что годовалый кот был надежно прикреплен к хозяину, прежде чем тот выпрыгнул из самолета над Уссурийском. Издание подчеркивает, что перед прыжком на кота надели крошечный шлем.

«Нет, кот не сорвиголова - у него не было выбора!» - написал в комментариях к видео пользователь под ником Likeitornot.

«Какой ужас. Бедный кот», - добавил bored.

«У кошек нет инстинктивного страха высоты», - возразил breitbartlovesme.

«В течение десятилетий в ряде стран сбрасывали на парашютах почтовых собак в военных целях», - написал Capybarra.

Ранее Кузнецов рассказал «Комсомольской правде» о своих занятиях спидглайдингом (полеты вдоль склона с помощью небольшого парашютного крыла) вместе с котом. По словам мужчины, он не планировал приобщать кота к экстриму, но однажды Тот вылез из рюкзака и сел ему на плечо во время поездки на велосипеде.

«На новогодние праздники мы попробовали прокатиться на лыжах, он невозмутимо отнесся и к этому процессу, правда прятал мордочку от холодного ветра. Так родилась идея шлема для кота», - рассказал Кузнецов.

Он отмечал, что также планирует прыгнуть с парашютом вместе с Тотом, совершить сплав по реке, покататься на сноуборде и заняться скалолазанием в тандеме.