Президент США Дональд Трамп готов к введению новых санкций против России при расширении его полномочий по отмене уже введенных ограничительных мер. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает журнал Politico.

Как заявили собеседники издания, Трамп подтвердил свою готовность при условии, что «у него появится больше контроля» над процессом отмены рестрикций. Нынешняя администрация ожидает, что Конгресс Соединенных Штатов пойдет Трампу навстречу.

Ранее Трамп рассказал, что заинтересован законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России.