Президент США Дональд Трамп из-за отсутствия необходимых знаний и компетентной команды не может выстроить внятную стратегию, которая позволила бы ему реагировать на внешнеполитические вызовы, в том числе на конфликт на Украине.

С таким мнением выступил американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс, его цитирует РИА Новости.

«Очевидно, что у Трампа нет ни необходимых знаний, ни должной сосредоточенности, ни профессиональной команды, чтобы разработать стратегию. В итоге он действует импровизированно», — заявил Сакс.

Он подчеркнул, что такой подход Трампа не всегда имеет успех.

Говоря о конфликте на Украине, экономист подчеркнул, что американский лидер не стремится разобраться в его глубинных причинах, поэтому применяет ситуативные меры.

В США назвали конфликт на Украине «проектом глубинного государства»

Ранее Сакс заявил, что США не будут наращивать помощь Украине.