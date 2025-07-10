В Германии раскрыли план Трампа в отношении Зеленского

Президент США Дональд Трамп может использовать военную помощь Киеву как рычаг давления на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал немецкий журнал Focus.

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По мнению журналистов, Трамп может давить на Зеленского, чтобы принудить его к заключению сделки с Россией. В публикации отмечается, что американский президент давно придерживается стратегии использования военной помощи как разменной монеты.

«Приостановка поставок [оружия Украине] могла быть преднамеренно организовано, чтобы впоследствии представить президента США решительным антикризисным менеджером», — отмечается в материале.

Трамп и Зеленский провели телефонный разговор

Ранее Трамп обещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, он заверил в содействии поиску дополнительных каналов поставки.