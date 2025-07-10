Пока вы спали: угроза Дуды НАТО и загадочное поведение жены Макрона

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Британия и Франция нарастят запасы ракет Storm Shadow

Великобритания и Франция собираются заключить соглашение, направленное на увеличение запаса дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Подписание планируется на четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское правительство.

"Британия и Франция закажут больше чрезвычайно смертоносных крылатых ракет Storm Shadow, в то же время активизируя усилия по их замене, в рамках... обновленного соглашения", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Британии.

Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Франция и Великобритания в четверг подпишут декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться", оставаясь при этом независимыми.

Дуда пригрозил союзникам по НАТО

Президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО. Он пообещал закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью главы государства.

"Как украинцы, так и наши союзники (по НАТО – ред.) попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт", - заявил Дуда.

Аэропорт в польской Ясенке возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Украине.

"Главная причина": в Британии объяснили загадочное поведение жены Макрона

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя отстраненно и игнорировала своего мужа во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей сестры. Отмечается, что утрата близкого человека сильно повлияла на нее, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

"Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла", — рассказал изданию источник, близкий к паре.

Старшая сестра Брижит Макрон - Анна-Мария Троньё умерла на прошлой неделе в родном городе семьи Амьен на севере Франции, где родился и вырос сам Макрон. Ей было 93 года.

"Обстановка напряженная": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине

Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что Украину ждет политический и экономический коллапс, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.

"Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен. Обстановка (Внутри страны. — Прим. ред.) очень напряженная", — сказал он.

Эксперт считает, что ситуация осложняется тем, что все больше людей выступают против насильственной мобилизации и методов ее проведения. Это, в свою очередь, может сплотить население подконтрольных Киеву территорий против правительства Зеленского.

Выступление Макрона в Британии прервали после оскорбления

Трансляция речи президента Франции Эммануэля Макрона на королевском банкете в Британии была прервана ведущим телеканал GB NEWS. Он обвинил французского лидера в нежелании говорить по-английски, сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

"Во время трансляции выступления Эммануэля Макрона на государственном ужине в Виндзоре 8 июля ведущий GB News прервал трансляцию, раскритиковав президента Франции за то, что он не говорит по-английски", — говорится в публикации.

Отмечается, что ведущий трансляции Патрик Кристис вмешался в ее ход, обвинив президента Франции в неуважительном отношении к английскому языку. Некоторые гости поддержали его решение, раскритиковав поведение Макрона.