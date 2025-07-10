Запад манипулирует мнением и навязывает свою точку зрения относительно по конфликту России и Украины. Об этом заявляет турецкая газета Ayd?nl?k, ссылаясь на утечку переписки западных дипломатов в Кувейте.

«Ayd?nl?k получил переписку в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ) западных послов, находящихся в Кувейте, из надежных источников в Персидском заливе. Просочившаяся переписка содержит подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ», — написано в материале.

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Сама группа западных дипломатов из Кувейта и оказывающих поддержку Украине, выразила свою позицию относительно нейтрального статуса этой страны Персидского залива, а также в отношении деятельности местных СМИ. Сообщается, что в переписке переступаются дипломатические конвенции для давления на средства массовой информации. А также это делается для разработки стратегии борьбы с беспристрастностью социальных сетей.