Макрон и Стармер начнут координировать действия ядерного сдерживания

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг подпишут декларацию о координации действий сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Соглашение будет посвящено совместным действиям Парижа и Лондона по обеспечению безопасности европейских стран в случае возникновения экстремальных угроз. При этом конкретные меры, к которым готовы прибегнуть стороны, не уточняются.

Отмечается, что ядерные силы двух стран останутся независимыми, однако в случае необходимости их действия смогут координироваться. В рамках соглашения планируется создание специальной франко-британской группы, которая займется разработкой механизмов эффективной координации.

Как уточнили в Елисейском дворце, Макрон находится с визитом в Великобритании, где пройдут соответствующие переговоры и подписание документа.