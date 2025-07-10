Выступление Макрона в Британии прервали после оскорбления

Ведущий телеканала GB News Патрик Кристис прервал трансляцию речи президента Франции Эммануэля Макрона на королевском банкете в Великобритании, раскритиковав французского лидера за нежелание говорить по-английски. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

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Кристис заявил, что вмешался в трансляцию, так как президент Франции не считает нужным проявить вежливость и заговорить по-английски.

"Мы подождем и продолжим, если он это сделает", - сказал ведущий, подчеркнув, что Макрон прекрасно владеет английским.

Некоторые гости мероприятия также назвали оскорбительным тот факт, что президент Франции произнес 80 процентов своей речи на французском языке.

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Отмечалось, что король Карл III хоть и кивал, но было ясно, что он не понял французского гостя.

"Говорить на иностранном языке перед королем - все равно что шептать… Посмеем ли мы шептать перед Его Величеством?" - цитирует издание одного из гостей ужина.

Ранее британская газета Daily Mail написала, что жена президента Франции во время визита в Великобританию Бриджит вела себя отстраненно и игнорировала мужа из-за того, что на прошлой неделе умерла ее старшая сестра.

Этим же газета объяснила и игнорирование Бриджит протянутой ей супругом руки, когда выходила из самолета.