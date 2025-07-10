Шесть агентов Секретной службы США отстранены из-за покушения на Трампа

Шесть агентов Секретной службы США были временно отстранены от должности в связи с нарушениями, допущенными во время покушения на Дональда Трампа в июле 2024 года.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на осведомленный источник, дисциплинарные взыскания варьировались от 10 до 42 дней отстранения и коснулись сотрудников различных уровней — от рядовых агентов до руководителей подразделений.

Инцидент произошел 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга Трампа в Батлере (штат Пенсильвания), когда 20-летний Томас Мэтью Крукс, расположившись на крыше здания за пределами охраняемой зоны, открыл огонь в сторону сцены. В результате нападения Трамп получил ранение в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили ранения. Нападавший был нейтрализован сотрудниками охраны.

Покушение на Дональда Трампа. Главные детали

По данным телеканала, все отстраненные сотрудники получили право обжаловать принятые в отношении них меры.

Ранее сообщалось, что США предложили африканским странам принять депортируемых мигрантов.