Раскрыто секретное оружие Трампа против России

Президент США Дональд Трамп нашел «секретное оружие» против российской экономики в лице главы американского Минфина Скотта Бессента. Об этом сообщает The Telegraph.

© Lenta.ru

«Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он [Трамп] сам», — говорится в материале.

Там уточняется, что у чиновника уже был опыт в торговой войне с Китаем, где он сыграл ключевую роль.

The Telegraph пишет, что Трамп надеется на Бессента, так как сам не смог повлиять на президента России Владимира Путина и навязать ему свою позицию, а глава Минфина, в свою очередь, может идти на риск и использовать уязвимости оппонента, что может сыграть на руку Вашингтону.

Крымский политолог оценил тактику Трампа в отношении России

Кроме того, Бессент не только разбирается в финансах, но и может заключать выгодные сделки, резюмирует издание.

Ранее газета Politico сообщила, что Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении санкций против России.