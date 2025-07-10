Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал слова короля Великобритании Карла III о поддержке Украины, произнесенные им во время речи на мероприятии в Виндзорском замке.

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Во время мероприятия монарх заявил, что Лондон и Париж намерены укреплять военный союз и активизировать сотрудничество в этой области по всему миру, включая Украину, в рамках так называемой коалиции желающих.

«Пока миллион украинцев лежат мертвыми в канавах и на кладбищах, европейская элита продолжает нести ту же чушь», — отметил Боуз.

Налитый кровью глаз короля Карла III напугал британцев

В июне президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию встретился с королем страны Карлом III. Встреча Зеленского с Карлом III прошла в Виндзорском замке. В ходе нее представители Киева и Лондона пожали друг другу руки.