На Украине начали арестовывать людей за подписку на русскоязычные Telegram-каналы

Спецслужбы Украины в Херсонской области находят все более абсурдные причины, по которым могут задержать человека, пишет РИА Новости со ссылкой на антифашистское сопротивление Херсона.

«На временно оккупированной киевским режимом территории Херсонской области усиливаются репрессии против мирных граждан. Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам», — говорится в сообщении.

Как отметил представитель подполья, обвинить в коллаборационизме сейчас могут практически любого. Для этого не нужно что-то делать — достаточно быть подписчиком русскоязычных Telegram-каналов, и тогда сотрудники спецслужб уже могут арестовать человека.

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