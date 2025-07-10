В России назвали Трампа популистом

Заявление президента США Дональд Трамп о сохранении военной поддержки Украины носят полупопулистский и вынужденный характер. Об этом рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Заявления Трампа о продолжении военной поддержки Украины носят полупопулистский-полувынужденный характер. Учитывая, что глава Белого дома подвергается достаточно сильной критике как внутри США, так и в Европейском союзе и в НАТО, очевидно, что так или иначе ему надо как-то реагировать», — пояснил Коротченко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что недавний разговор Трампа с Владимиром Зеленским и встреча главы киевского режима с американским спецпосланником Китом Келлогом требуют «соблюдения определенного ритуала».

В США указали на дыры в обороне Украины

По словам аналитика, недавнее заявление Трампа о немедленной отправке Украине десяти ракет-перехватчиков для Patriot не меняет ситуацию на фронте и подчеркнул, что Пентагон закупает тысячи таких ракет для собственных нужд, а передача небольшого количества Украине не решает проблему Киева. Кроме того, Коротченко обратил внимание на жесткую позицию американского Минобороны: нынешнее руководство — министр Пит Хегсет и его заместитель Элбридж Колби — выступают против передачи вооружений Украине из-за истощения собственных запасов после масштабных поставок при президенте Джо Байдене.

Аналитик напомнил о продолжающемся кризисе на Ближнем Востоке и отметил, что США сейчас приоритетно снабжают зенитными ракетами Израиль и защищают свои военные базы в регионе. По словам Коротченко, именно поэтому на просьбы Владимира Зеленского о дополнительных системах Patriot Трамп отвечает сдержанно, ссылаясь на высокую стоимость поставок.