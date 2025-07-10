Дуда назвал главный итог своего 10-летнего президентства

Покидающий пост главы государства Анджей Дуда заявил, что считает присутствие на территории Польши войск США главным итогом своего десятилетнего пребывания у власти. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.ru

По словам Дуды, самым важным достижением его правления является открытие в стране американских военных баз. Он подчеркнул, что в момент избрания его президентом на территории Польши вообще не было солдат армии США, сейчас же их численность достигла 10 тысяч.

18 июня Дуда заявил, что польские власти не располагают информацией о планах США по ограничению американского военного присутствия в республике.

В Польше пригрозили НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине

27 мая министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что американский воинский контингент будет продолжать находиться на территории страны. По его словам, польские власти договорились с представителями Соединенных Штатов о создании совместных предприятий по выпуску оборонной продукции.

Ранее стало известно о планах Трампа превратить Европу в вассала США.